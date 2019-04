«Darf man sich in die Ex des Bruders verlieben?»

Hossi (39) schreibt: «Ich bin drauf und dran, mich in die Ex meines Bruders zu verlieben. Sie waren circa neun Monate zusammen und sind seit gut drei Monaten getrennt, allerdings hat er die Trennung nicht verarbeitet und will sie nicht gehen lassen. Vor ungefähr einem Monat sind sie und ich uns jedoch nähergekommen und haben täglich Kontakt gehabt. Sie meinte, sie habe auch Gefühle für mich. Ist es tabu, sich in die Ex des Bruders zu verlieben? Sie ist eine Hammerfrau, und wir sind auf der gleichen Wellenlänge.»



