12-Jährige wird wegen Sprachfehler gebissen

Wie das Online-Portal Newsner berichtet, wurde die 12-jährige Aalyha in der Schule von Mobbern gebissen und gehänselt. Daraufhin informierte die Schule ihre Mutter Kerri. Diese konnte es kaum glauben: Um zu zeigen, was ihr widerfahren ist, filmte sie ihre Tochter und stellte das Video online.

Aalyha leidet an dem Angelman-Syndrom und spricht nicht, deshalb besucht sie eine Schule für Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen in ihrer Heimatstadt Hamilton in Australien.

Wie Newsner berichtet, meldete sich Kerri später beim Nachrichtensender 7News in Australien und erklärte, dass die Schule sagte, Aalyha sei einfach in eine blöde Situation geraten. Das sei jedoch nicht das erste Mal, dass Aalyha Opfer von Mobbing wurde. Der Mobber sei von der Schule suspendiert worden.

