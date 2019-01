Und wie schreibst du den Buchstaben X?

Fängst du beim ersten Strich auch rechts oben an und beim zweiten links oben? Oder umgekehrt? Oder wie? Eine Twitter-Userin hat mit dieser banalen Frage eine kleine Internethysterie ausgelöst. Wir haben in unserer Redaktion eine klare Tendenz festgestellt.

Umfrage Wie schreibst du den Buchstaben X? 1. Variante: rechts unten nach links oben, links unten nach rechts oben

2. Variante: links unten nach rechts oben, rechts unten nach links oben

3. Variante: rechts oben nach links unten, rechts unten nach links oben

4. Variante: rechts unten nach links oben, rechts oben nach links unten

5. Variante: links oben nach rechts unten, links unten nach rechts oben

6. Variante: links unten nach rechts oben, links oben nach rechts unten

7. Variante: links oben nach rechts unten, rechts oben nach links unten

8. Variante: rechts oben nach links unten, links oben nach rechts unten



Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P — sixers smasey (@SMASEY) 20. Januar 2019

Einige scheinen von der Tatsache, dass man den Buchstaben auf acht verschiedene Weisen schreiben kann, richtiggehend schockiert zu sein.

me realising there are other ways to draw an 'x' 🤯 — Shego (@LadyBellatrix) 20. Januar 2019

Andere ziehen interessante Schlussfolgerungen, wie dieser User. Er meint, dass Menschen, die die X-Striche jeweils von unten nach oben ziehen, wahrscheinlich auch das Toilettenpapier falsch rum aufhängen.

8.



People who draw bottom to top are also the ones that put their toilet paper on the holder the wrong way. — Eddie (@NinjaJenssen) 20. Januar 2019

Die Twitter-Userin @SMASEY hat auch eine Erklärung parat. Sie hat offensichtlich eine unterschiedliche Tendenz bei Briten (5 und 6) und bei Amerikanern (7 und 8) festgestellt. Vielleicht auf der Basis dessen, wie wir es in der Schule gelernt haben?



General consensus is that Americans do 7 & 8 while UK does 5 & 6. Probably how we were taught. Not sure about other countries — sixers smasey (@SMASEY) 20. Januar 2019

Und wie schreibst du das X?

