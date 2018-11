Dieser Kuchen wird mit nur drei Zutaten gebacken

Es braucht heute ja echt nicht mehr viel, um mit einem Video einen viralen Hit im Internet zu landen. Held des Internets heute: ein Kuchen. Genauer gesagt ein Video aus Japan, das zeigt, wie man aus drei Zutaten einen Cheesecake zaubert.

Dieses Wunderrezept wurde zwar schon vor rund 5 Jahren ins Netz geladen, ist in den letzten Tagen aber plötzlich überall zu finden. Inzwischen wurde es schon elf Millionen Mal geklickt. Das darin präsentierte Ergebnis lässt auf einen unglaublich feinen Kuchen hoffen, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Youtube vs. Realität

Unser Kollege Eloy – selbsterklärter Backofen-Banause – wurde von der Redaktion dazu verdonnert, das Rezept nachzubacken. Das Ergebnis kannst du oben im Video in Augenschein nehmen.

Ob der Unterschied bei der Optik des Ergebnisses an Eloys mangelnden Backfähigkeiten liegt oder doch an der Scheinwelt des Internets, bleibt offen. An Eloys sehr, sehr detailliertem Zubereitungsplan kann es aber kaum gelegen haben. Hier kommt das Rezept zum Nachbacken.

Zutaten

Okay, im Video haben wir dann einfach das Doppelte genommen.

3 Eier

120 g weisse Schokolade

120 g Frischkäse

Vorgehensweise

Schritt Nr. 1:

Eigelb und Eiweiss separieren (Feinmotorik einschalten).

Schritt Nr. 2:

Ofen vorheizen auf 170 Grad (Hätte auch Schritt Nr. 1 sein können, aber keine Panik).

Schritt Nr. 3:

Weisse Schokolade in Schale über Pfanne mit kochendem Wasser schmelzen (wegen Dampf und so).

Schritt Nr. 4:

Eiweiss mit dem Mixer zu fester Masse schlagen/mixen (da fühlt man sich wie ein Bäcker-Profi).

Schritt Nr. 5:

Frischkäse zur Schale mit der weissen Schokolade zugeben (immer noch über der Hitze, Achtung, Schale ist heiss, meeegaheiss).

Schritt Nr. 6:

Schokoladen-Frischkäse-Sauce aus der Hitze nehmen (heeeeisss ...).

Schritt Nr. 7:

Die separierten Eigelbe beigeben und rühren.

Schritt Nr. 8:

Füge ein Drittel der Eiweissmasse hinzu und rühre (sollte man in der Schale übrigens wenden können, ohne dass es rausfällt).

Schritt Nr. 9:

Füge ein Drittel der Eiweiss-Masse hinzu und rühre.

Schritt Nr. 10:

Füge ein Drittel der Eiweiss-Masse hinzu und rühre.

Schritt Nr. 11:

Backpapier zuschneiden und mit Öl oder Butter einschmieren.

Schritt Nr. 12:

Backpapier in die Backform legen (wie Geschenke einpacken, nur schwieriger).

Schritt Nr. 13:

Die ganze Sauce in die Backform geben.

Schritt Nr. 14:

Fülle etwas Wasser in das Backblech (wieder wegen Dampf und so).

Schritt Nr. 15:

Schiebe es in den Ofen (okay, jetzt wird es idiotensicher).

Schritt Nr. 16:

15 Minuten bei 170 Grad backen.

Schritt Nr. 17:

15 Minuten bei 160 Grad backen.

Schritt Nr. 18:

Ofen ausschalten und Kuchen nochmals 15 Minuten drin lassen.

Schritt Nr. 19:

Puderzucker über den Kuchen streuen und sich fühlen, als sei man gerade von Jamie Oliver zum Backprofi ernannt worden.



