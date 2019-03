Coiffeur blamiert sich mit Kondom-Werbung

Mit einer Werbung für seinen Barbershop (siehe Bildstrecke) macht sich Jake Gamez auf Twitter zum Gespött. «Nachher kann er die Haare von deinen Kindern schneiden», ist eine der besten Reaktionen auf den Fail des 23-jährigen Amerikaners.



Then he gets to cut your kids hair pic.twitter.com/r9prsnNpFx — You have no LICENSE (@SimoneSpins) 10. März 2019

Das sei Marketing-Level 100, um «eine ganze Generation von Kunden zu generieren», findet diese Twitter-Userin.

Tryna create whole GENERATIONS of clients, i see. Marketing level: 💯 pic.twitter.com/sTtxEMBa27 — michelle’s right leg (@poetneon) 10. März 2019

Sie wiederum sieht darin eher eine Falle und ...

... er kommentiert, dass der Coiffeur den Kunden auch gleich noch «die Pille danach» mitgeben sollte.

Don’t forget to staple on one of these pic.twitter.com/o9aiN2Ya2q — Alex Martinez (@AlexAmar0616) 11. März 2019

So sieht die Reaktion aus, wenn du den Fail zu spät bemerkst.

The face you make when you realise it’s a set up but it’s too late. pic.twitter.com/PqmqgactDI — China x (@Chynachyy_) 10. März 2019

(sto)