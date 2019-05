Bei Team East kommt Unsicherheit auf

Und auch in der vierten Yuujou-Woche sind die Teams auf Trab! Team East hat in der vergangenen Woche gleich mehrere Hosts getroffen: Miki aus Budapest, Meta in Bled in Slowenien, Matic in Ljubljana. Und von dort geht es weiter zu Djordje in Belgrad, Serbien. Djordje zeigt Paula, John und Joey nicht nur seine selber gezeichneten Kunstwerke, sondern auch seine Hutsammlung.



Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Wer lieber zuhause bleiben will, kann das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen. Hier gehts zum



Team East hat viele spannende Begegnungen, doch es kommt bei ihnen etwas Unsicherheit auf, ob sie es wirklich in 100 Tagen nach Japan schaffen, denn noch sind sie erst wenig östlich gereist und immer noch ziemlich südlich von Berlin, wo sie vor einem Monat gestartet sind.

Team West ist nun endlich auch komplett und war die erste Woche zu dritt unterwegs. Sie wurden von Pipa in Paris zu ihrem Freund Guillaume in Lyon geschickt. Yvonne, Panos und Jed haben ihn getroffen und ihm bei der Eröffnung eines Art Space geholfen.

Guillaume schickte sie anschliessend weiter zu seinem Freund in Portugal. Nach einer Busfahrt von Frankreich nach Barcelona entschied sich das Team, einen Roadtrip durch Spanien zu machen, und ist nun in Porto angekommen. Wie hat sich die Gruppendynamik verändert, nun da Yvonne und Panos nicht mehr zu zweit reisen?

