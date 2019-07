Beide Teams haben es nach Japan geschafft!

Heute ist der letzte Tag des Reise-Experiments und beide Teams sind in Tokio angekommen. Vor 100 Tagen reisten sechs Leute in zwei Gruppen von Berlin los, in entgegengesetzter Richtung und ohne klare Route. Der nächste Stopp war jeweils bei einem Freund des aktuellen Gastgebers.



Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Wer lieber zuhause bleiben will, kann das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen. Hier gehts zum



«Lange glaubte ich nicht mehr daran, dass wir es rechtzeitig nach Japan schaffen werden», sagt Yuujou-Mitgründerin Yvonne Eisenring, die mit Team West mitreiste. Dass es nun gelungen ist, sei unglaublich. Team Ost reiste über einen Monat im Zickzack durch den Osten Europas und fand während zwei Wochen keinen nächsten Gastgeber.

In der zweiten Hälfte des Reise-Abenteuers lief es rund: Team West konnte von Mexico in die USA reisen und mit einem Stopp in Hawaii schliesslich nach Japan gelangen. Team Ost reiste bis Krasnojarsk durch Russland und wurde dann auf die chinesische Insel Hainan geschickt. Von dort aus ging es via die Philippinen nach Japan.

«Die Reise ist eine der besten Erfahrungen meines Lebens»

Oliver Herren, Produzent und Investor von Yuujou, ist erfreut, dass ein lang gehegter Traum wahr wurde: «Ich hatte schon lange den Wunsch, ein Onlineprojekt mit relevantem Inhalt zu machen und Menschen zu porträtieren, die normalerweise nicht in den Medien vorkommen.»

«Die Yuujou-Reise ist eine der besten Erfahrungen meines Lebens», sagt Joey von Team Ost. «Dass ich all diese tollen Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen konnte, werde ich für den Rest meines Lebens schätzen.»

Heute treffen sich die beiden Teams in Tokio wieder und die weltweite Freundschaftskette ist geschmiedet. Das Video der Wiedervereinigung folgt nächste Woche.

Alle Stationen des 100-tägigen Yuujou-Reiseabenteuers und alle Gastgeber kannst du auf yuujou.world sehen.

