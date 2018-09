Das Internet erfindet eine neue «Super Mario»-Figur

Im Januar 2019 erscheint das neue «Super Mario» für die Nintendo Switch. Darin wird sich Toadette dank einer Superkrone in Peachette – eine Fusion von Prinzessin Peach und Toadette – upgraden können.

Umfrage Welche ist deine Super Mario-Lieblingsfigur? Mario

Luigi

Prinzessin Peach

Bowser

Yoshi

Toad



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Die Fans rätseln nun darüber, ob sich durch die Superkrone als neues Power-up jede Figur in eine Art Prinzessin Peach verwandeln kann. Dieser Tweet und der dazugehörige Comic beflügelten die Fantasie der «Super Mario»-Fans.

The Super Crown's some spicy new Mario lore pic.twitter.com/7DQe6UXvLQ — haniwa (@ayyk92) 19. September 2018

Mario und Bowser werden von der Prinzessin abgewimmelt, als plötzlich die Superkrone auftaucht und sich automatisch die Frage stellt: Was würde wohl mit Bowser passieren, wenn er die Superkrone erwischt? Er verwandelt sich in Bowsette, wie das Internet diese Figur im Anschluss daran liebevoll benannte. Eine Schildkrötenprinzessin.

Künstler stürzten sich auf diese Idee, kreierten etliche Abwandlungen von Bowsette und machten aus dem Hashtag #bowsette auf Twitter ein Trendthema.

Remember, you are "bad guy", but you are not bad "GUY" pic.twitter.com/enrAueKb6C — haniwa (@ayyk92) 22. September 2018

hopping on the #bowsette bandwagon because she's literally all my favorite aesthetics put into one and wrow :'3 #ArtistOnTwitter pic.twitter.com/pmOHqsKXRs — bk (@barakoodra) 23. September 2018

#bowsette

fack shes cute can we all just have a silent moment to thank original artist pic.twitter.com/070CBokNut — 후드/Hood (@hood_x_art) 24. September 2018

Man darf gespannt sein, wie Nintendo darauf reagiert. Deren Social-Media-Abteilung blickt bereits auf einige intensive Wochen zurück, weil Stormy Daniels Trumps Penis mit einem ihrer Figuren verglichen hatte. Nun hat sich das Internet selber der Weiterentwicklung des Spiels bemächtigt. Findet Bowsette vielleicht tatsächlich irgendwann den Weg in ein neues «Super Mario»?





(eva)