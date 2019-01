Tschüss, Alpi! Das waren seine besten Momente

Man soll aufhören, wenns am schönsten ist. Und das mache ich jetzt. Nach zwei Jahren «Alpi Knows Best» ist das meine allerletzte Folge. Dies hat einen simplen Grund: Ich möchte mich in den verbleibenden drei Monaten vollumfänglich aufs Reisen konzentrieren. Nicht mehr, nicht weniger.



Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Es war mir eine Ehre, euch immer wieder aufs Neue zu unterhalten. Wir haben viel zusammen erlebt: Wir haben uns blamiert, Dinge ausprobiert und vor allem sehr viel gelacht. Manchmal auf Kosten anderer, manchmal auf meine. Aber nie ohne den Spass bei der Sache zu verlieren. Vor allem hätten wir das Format ohne euch nicht zwei Jahre lang fortführen können. Deshalb: vielen Dank fürs Zuschauen!

Ich werde in Zukunft vermehrt auf meinen privaten Kanälen Inhalte generieren. Wer mir weiterhin folgen möchte, kann dies via Instagram oder Youtube tun.

Bis bald einmal, liebe Freunde. Im Netz, im richtigen Leben oder sonst irgendwo. One Love, Alpi.

(alp)