«Wo werden jetzt diese Knaben verschossen?»

Knabenschiessen war für den 20-Minuten-Redaktor Eloy bisher ein vager Begriff. Schliesslich ist er in Aarau aufgewachsen und durfte dort am Maienzug jedes Jahr ein rauschendes Fest feiern. Seine Kollegen vom Community-Ressort fanden, das reicht nicht und entführten den 29-Jährigen am Samstag ins Zürcher Albisgüetli. Sein Fazit nach drei Stunden auf dem Festgelände:

Gute Chancen auf eine Schützenkönigin

Die Chancen stehen gut, dass heute ein Mädchen das Knabenschiessen gewinnt. Jedenfalls erzielten bis am Sonntagabende vier Mädchen und ein Bub 34 von 35 möglichen Punkten. Somit qualifizierten sich Noah Affolter aus Wernetshausen, Alina Rüegg aus Agasul, Emilie Ammann aus Zürich, Vanessa Frommenwiler aus Winkel und Sarina Baumann aus Dällikon für den Ausstich um 11 Uhr. Jugendliche haben heute von 8 bis 10 Uhr nochmals die Möglichkeit, sich dafür zu qualifizieren.

1. Knaben werden nicht erschossen: Zugegeben, dass das Knabenschiessen ein Schiesswettkampf ist, wusste Eloy schon im Vorfeld. Trotzdem machte er einen entsprechenden Witz. Ein Chilbi-Besucher fand es überhaupt nicht lustig und wies ihn mit deutlichen Worten zurecht.

2. Auch Mädchen dürfen mitmachen: Dass Mädchen schon seit 1991 am Wettkampf zugelassen sind, war für den Aarauer neu. Seither wurden übrigens schon mehrere Mädchen Schützenköniginnen.

3. Zürcher sind nicht bestechlich: Zu gern hätte Eloy am Schiesswettbewerb sein Können unter Beweis gestellt. Doch vor dem Schiessstand erfuhr er, dass man sich dafür ordentlich anmelden muss und man nur bis zum Alter von 17 Jahren zugelassen ist.

4. An der Chilbi sind vor allem Aargauer: Das Volksfest ist bei den Aargauern beliebt. Jedenfalls traf Eloy an der Chilbi auffällig viele Menschen aus seinem Kanton.

5. Putschautos gibt es nicht: Aargauer sind die besseren Autofahrer: Das wollte Eloy den Zürchern auf der Putschautobahn beweisen. Doch als er die Festbesucher danach fragte, verstanden sie nur Bahnhof. Er erfuhr, dass die kleinen Elektroautos mit dem Gummiring hier Autoscooter heissen und die Zürcher Kids diese sehr gut im Griff haben. Jedenfalls wurde Eloy auffällig häufig angefahren.

6. Das Gelände ist riesig: Nicht nur zu den Putschautos, Tschuldigung Autoscootern, musste sich Eloy durchfragen. Man kann sich auf dem weitläufigen Gelände schnell verlaufen.

7. Die Bahnen sind krass: Was die Auswahl an Bahnen betrifft, kann wohl kaum ein Volksfest mithalten, findet Eloy. Er entschied sich für eine Art Achterbahn-Pendel und kreischte dabei wie ein kleines Kind. Man wird mit zunehmenden Alter immer ängstlicher, musste er feststellen.

8. Zürich ist teuer: 12 Franken zahlte er für zwei Minuten Bahnfahren. 50 Franken für ein T-Shirt mit Büsi-Motiv. Ganz schön happig, findet Eloy. Hatte er doch in Erinnerung, dass er als Kind für das Achterbahn-Vergnügen jeweils einen Fünfliber hingelegt hatte.





(20M)