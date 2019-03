Hier erfährt Carmen, dass MJ ihre Tochter ist

Ein rührendes Video aus dem US-Bundesstaat Maine geht derzeit viral. Darin nimmt MJ Grand ihre demente Mutter Carmen mit auf einen Ausflug an den Strand. Carmen, die MJ in jenem Moment nicht erkennt, erfährt erst nach mehreren Hinweisen in Gebärdensprache, dass ihre Tochter direkt neben ihr sitzt. Die Reaktion der beiden Frauen berührt Herzen auf der ganzen Welt.



