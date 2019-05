Die Freundschaftskette führt nach Südamerika

In der Yuujou-Reisewoche 5 hat Team West nach dem Roadtrip durch Spanien ein paar Tage beim nächsten Gastgeber Thomas in Faro, Portugal, verbracht. Thomas hat sie anschliessend nach Salvador in Brasilien geschickt. Die Freundschaftskette geht nun also bereits auf einem zweiten Kontinent weiter.



Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Panos hat sich so gefreut, endlich wieder am Meer und an der Wärme zu sein, dass er es mit dem Sonnenbaden übertrieben hat. Er hat sich einen schrecklichen Sonnenbrand geholt.



Team East ist immer noch im Osten Europas. Im Gespräch über mögliche nächste Stationen kam die Idee auf, dass sie Gastgeber Djordje ein paar Strassen weiter zu seiner Freundin Sonja schicken.

Denn diese hat einen grösseren internationalen Bekanntenkreis. Von Sonja aus Belgrad ging es anschliessend zu ihrer Freundin Andjela weiter in die tschechische Hauptstadt Prag.

Was die Yuujou-Reisenden in der zweiten Woche sonst noch erlebt haben, siehst du im Video.

(sto)