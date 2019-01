Stelle deine Fragen an Dr. Sex!

Die Frage einer Leserin bringt es auf den Punkt: Manchmal weiss man kaum noch, wo einem vor lauter Alltagsanforderungen in Beruf und Familie der Kopf steht, aber trotzdem sollte man irgendwann auch noch geilen und befriedigenden Sex haben?

Es ist deshalb höchste Zeit, wieder einmal auf all das einzugehen, was das tägliche Liebes-, Sex- und Beziehungsleben an Problemen generiert. Was auch immer dich beschäftigt: Stelle jetzt deine Frage an Doktor Sex und erhalte mit etwas Glück am kommenden Freitag zwischen 11.30 und 13 Uhr deine ganz persönliche Antwort.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mua)