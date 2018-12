«Ein Dummer wird die Tassen schon wegräumen»

Auf der Ablage stapeln sich dreckige Teller und Tassen und das Spülbecken ist vollgestellt mit klebrigem Geschirr. Ganz anders der Geschirrspüler. Er ist natürlich leer. Kurz: Die Kaffeeküche wartet auf den ersten Dummen, der die Ärmel hochkrempelt und das Chaos stellvertretend für alle anderen beseitigt.

Was zu Hause bereits oft schwierig ist und in den glücklichsten Ehen und angenehmsten WG enormes Konfliktpotenzial hat, kann im Büro noch um ein Vielfaches schwieriger werden. Schliesslich wird die Büroküche von deutlich mehr Menschen genutzt, und die persönliche Toleranzschwellen für Schmutz liegen noch weiter auseinander als im privaten Rahmen.

Eine Küche, sieben Küchenbenutzer-Typen

Die Regel, dass man den Raum so verlässt, wie man ihn vorgefunden hat, funktioniert eben nicht. Sie ist lediglich die Rechtfertigung für alle, die gern die Kollegen arbeiten lassen. Schliesslich gibt es immer jemanden, der dann doch alles in die Abwaschmaschine einräumt und endlich mal das Becken mit Schwamm und Seife putzt. Eine Übersicht:

1. Der Märtyrer

Er beseitigt das Chaos und lässt es aber alle, die es hören wollen – oder auch nicht –, wissen, dass er es war, dessen Dreckschwelle erreicht wurde und der sich wieder mal aufgeopfert hat. Er schöpft Status aus seiner Aufopferung beim Abwaschen oder Aufräumen.

2. Die Scheuklappe

Der Mitarbeiter kommt in die Küche und sieht, dass jemand gerade die Maschine einräumt. Er tut so, als ob alles Luft wäre – der Kollege, das Geschirr, die einzuräumende Maschine –, und verlässt schnell und wortlos den Raum.

3. Der angeblich Gestresste

Er kommt zufällig in die Küche, während ein Kollege sich des Chaos annimmt. Ungefragt beginnt er sich zu rechtfertigen, warum er nicht helfen kann: Er habe sehr viel Arbeit, der Zeitdruck sei gross. In der Zeit seiner ausschweifenden Erklärung hätte er die halbe Maschine bereits eingeräumt, aber er redet immer noch auf den arbeitenden Kollegen ein und findet immer bessere, persönliche Gründe, nicht zu helfen.

4. Der technisch Unbegabte

Es scheint tatsächlich erwachsene Menschen in unseren Breitengraden zu geben, die nicht wissen, wie eine Spülmaschine angeschaltet wird, und denen das Argument überhaupt nicht peinlich ist.

5. Der Einsiedler

Er hat seine persönliche Tasse, wäscht sie nach Gebrauch immer sorgfältig unter fliessendem Wasser ab und nimmt sie gleich wieder mit zum Arbeitsplatz. Andere Gegenstände werden möglichst nicht benutzt, um auf keinen Fall moralisch zur Mitarbeit verpflichtet zu werden.

6. Der Zwanghafte

Ihn lieben wir am meisten. Sein ausgeprägter Putzfimmel zwingt ihn zum Saubermachen, danach fühlt er sich besser. Er hängt es nicht an die grosse Glocke und will keinen Dank.

7. Der Erzieher

Das Chaos in der Küche ist ein willkommener Anlass, wieder Rundmails zu schreiben und energische Aushänge zu texten, die aber leider nichts bewirken. Und so bleibt die Kaffeeküche das Schlachtfeld des Büros.





