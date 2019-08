Laura wird zur Dragqueen

Ich habe schreckliches Lampenfieber und bin deshalb seit meiner Kindheit nicht mehr auf einer Bühne gestanden. Dementsprechend gross war meine Angst vor meinem Auftritt als Dragqueen! Insekten zu essen, wäre mir irgendwie lieber gewesen...

Du möchtest dich selbst von unseren Schweizer Dragqueens überzeugen? Am 7. September findet wieder das Heaven Drag Race mit der Wahl zur Miss Heaven statt.

Community-Push

Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder das neuste «Bisch es du?».



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder das neuste «Bisch es du?». Hier kannst du den Push installieren (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook und Instagram

Dank der Hilfe von Paprika, der aktuellen Miss Heaven, konnte ich meine Angst überwinden. Wie ich mich nach vier Stunden Schminken und mit blonder Perücke auf der Bühne geschlagen habe, siehst du in meiner letzten Folge Laura Knows Better.

Danke fürs Zuschauen – es hat mich gefreut, dich zu unterhalten!

(lag)