Hast du dir selbst mal ein Kompliment gemacht?

Sich selbst ein Kompliment zu machen, fühlt sich im ersten Moment irgendwie seltsam an. Vor allem, wenn andere zusehen. Weil wir uns aber ruhig auch mal auf das besinnen dürfen, was uns an uns selbst gefällt, haben wir zum Tag der Komplimente den Fokus mal genau darauf gelegt.



Die Passanten, die sich dazu bereit erklärt haben, jemanden ganz Besonderem ein Kompliment zu machen, wussten zu Beginn jedoch nicht, dass es um sie selbst geht. Ihre Reaktionen haben uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – und wir hoffen, euch geht es genauso.

Was magst du an dir besonders? Verrate es uns im Kommentarfeld!

