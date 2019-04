Weg da, hier kommen die Igel!

Community-Push

Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»!



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»! Hier kannst du den Push installieren (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook und Instagram

Nein, für das Tragen von Ostereiern taugen sie nicht wirklich. Dafür haben Igel süsse Knopfaugen und lassen sich nach einem ausgiebigen Winterschlaf wieder vermehrt in den Gärten und Parks blicken. Doch was weisst du eigentlich über die knuffigen Kerlchen? Frische dein Wissen in der Bildstrecke auf!

(mua)