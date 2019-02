Bokos Frauchen braucht keinen Hausschlüssel

Hier siehst du, wie Boko seinem ausgesperrten Frauchen in die Wohnung verhilft. Wie es dazu kam, liest du in der Bildstrecke.

Diese Twitter-Userin hatte nicht so viel Glück. Ihre Katze beobachtete sie vom Fenster aus, als sie ausgesperrt war.

Last time I got looked out my cat when looking for a better view to watch me suffer from pic.twitter.com/zBfXhXlfAC