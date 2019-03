Jana (16) trotzt seit 14 Jahren ihrem Hirntumor

Sechs Radiostationen aus der Deutschschweiz haben den heutigen Spenden-Sammeltag für dieorganisiert. Die Stiftung finanziert innovative und vielversprechende Forschungsprojekte für neue Therapiemöglichkeiten bei Kinderkrebs und ist dringend auf Spenden angewiesen.Die Hotline des Spendentelefons: 0800 488 800 ist am 7. März von 06.30 bis 20.00 Uhr geöffnet.Jederzeit spenden kannst du via SMS an 488 mit Text KINDERKREBS und Betrag (Beispiel: KINDERKREBS50.)Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Spende findest du hier: spenden.kinderkrebsforschung.ch