Kennst du diese Schweizer Sportler?

Sie holten Olympiamedaillen. Sie sind Weltmeister, sind Inhaber(innen) von Schweizer Rekorden. Sie repräsentieren die Schweiz auch in Übersee. Und: Sie sind Welsche oder Tessiner. Die Silbermedaille von Jérémy Desplanches an der Schwimm-WM vom Donnerstag hat in der Deutschschweiz keine sehr grossen Begeisterungsstürme ausgelöst.

Weil der Mann aus Genf kommt? Wir wollen von dir wissen, wie gut du über unsere Sportler ennet dem Röstigraben und dem Gotthard Bescheid weisst. Im Quiz findest du eine Auswahl an Sportlern, die Grosses erreicht haben. Wen kennst du? Viel Erfolg!

