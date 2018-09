Kennst du jemanden, der an Demenz leidet?

Wenn ein Angehöriger plötzlich anfängt, zu vergessen, denkt man sich anfangs meist gar nichts. Jeder wird schliesslich älter. Wenn es häufiger wird, wundert man sich vielleicht erst noch ein paarmal, bis einem plötzlich ein Licht aufgeht: «Ist sie oder er vielleicht dement?»

Liebe Leser



Wir versichern ihnen, dass es zu keinem Zeitpunkt unsere Absicht ist, demenzkranke Personen bloss zu stellen. Aus diesem Grund werden wir alle eingereichten Erzählungen vollkommen anonymisieren. Es wird also keinerlei Hinweise auf beteiligte Personen oder ihren Wohnort in unserer Publikation geben.



Dieser Aufruf soll Betroffenen und Angehörigen die Chance geben, ihre Geschichte zu erzählen. Vielleicht können die Erlebnisse der Teilnehmer vielen weiteren Menschen helfen, erste Anzeichen von Demenz in ihrem Umfeld schneller zu erkennen.