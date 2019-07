In Pink durch den Dreck für krebskranke Frauen

Hast du schon immer davon geträumt, über Wald und Feld zu joggen und dabei schlammige Hürden zu überwinden? Ich irgendwie schon. Deshalb lief ich am Muddy Angel Run in Hüntwangen mit. Eine Art Survival-Run in Pink.

Umfrage Bist du schon am Muddy Angel Run mitgerannt? Ja, und nächstes Jahr bin ich definitiv wieder dabei.

Ich habe nicht mitbekommen, dass es einen Muddy Angel Run gibt.

Noch nicht, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.

Nein, der Schlamm ist nichts für mich.



Im Video siehst du, was dich nächstes Jahr erwarten könnte, oder zumindest, wie ich mich im Schlamm geschlagen habe. Spass hat es auf jeden Fall gemacht.

Hast du bereits an einem solchen Lauf teilgenommen? Wie waren deine Erfahrungen? Schreib es in die Kommentarspalte!

