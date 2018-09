McDonald's belohnt Prank mit 25'000 Dollar

Das hätten die beiden Studenten wohl kaum erwartet – für ihren Plakat-Streich in einer McDonald's-Filiale (20 Minuten berichtete) erhalten sie vom Fast-Food-Giganten nun 25'000 Dollar. Die beiden Youtuber wollten mit ihrer Aktion auf die fehlende Diversität in der Werbung und in den Medien aufmerksam machen – und hängten kurzerhand ein übergrosses Foto von sich selbst im Restaurant auf.

Der Clou an der Sache: Von den Mitarbeitern unbemerkt, blieb das Plakat ganze 51 Wochen im Geschäft hängen. Das Youtube-Video von der Aktion ging dermassen viral, dass selbst Ellen DeGeneres auf die beiden Studenten aufmerksam wurde. Mittlerweile hängt das Plakat wegen Umbaus zwar nicht mehr im McDonald's, die Fast-Food-Kette gab allerdings bekannt, dass das Bild für ein Fundraising ans Ronald McDonald House gespendet wird.

Hast du auch eine besondere Geschichte, die du erzählen willst? Schreib uns ein Mail!

(mua)