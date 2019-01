Meine Freundinnen akzeptieren kein Nein

Ariella (26) schreibt: «Ich habe ein Problem mit meinen Freundinnen. Leider kommt es sehr oft vor, dass sie kein Nein akzeptieren können. So will ich beispielsweise keinen Instagram-Account, möchte keinen Alkohol trinken und habe keine Lust, am Sonntagmorgen früh essen zu gehen. Wenn ich das so mitteile, machen meine Freundinnen mir ein schlechtes Gewissen oder stellen mich als dumm dar. Wie kann ich besser standhalten und meine Grenzen verteidigen? Ich selbst stelle ja auch keine Forderungen und akzeptiere es wortlos, wenn sie auf irgendetwas keinen Bock haben.»



Was würdest du Ariella raten?

Hast du selbst etwas auf dem Herzen und hättest gern Rat von den Lesern?

