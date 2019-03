Wer wird Miss Tattoo? Wähle deine Favoritin!

Vom 5. bis 7. April wird das Mövenpick Hotel in Zürich Regensdorf einmal mehr zum Mekka für Tattoo-Begeisterte und Neugierige. Die Convention wartet mit über 100 namhaften internationalen Top-Artisten aus aller Welt auf. Zum Auftakt am Freitag findet die Miss-Tattoo-Wahl statt, bei der zehn 20-Minuten-Leserinnen antreten. Miss Ivi (im Foto) wird den Event moderieren. Am Sonntag wird der deutsche Star-Tätowierer Randy Engelhard zudem einem 20-Minuten-Leser live vor Ort ein Cover-up stechen.