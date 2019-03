Ninja Warrior Christian stürzt 8 Meter in die Tiefe

Wie wichtig es ist, sich in luftiger Höhe zu sichern, zeigt ein Video des Athleten Christian Harmat. Am vergangenen Sonntag übte er mit seinen Teamkollegen für die Show «Team Ninja Warrior Germany» an Deutschlands höchster Himmelsleiter. Bei dieser Übung hängt man an einer Stange und hüpft mit ihr nach oben (siehe Video).



Als er die Leiter bezwungen hatte, befand sich der Basler auf einer Höhe von über acht Metern. Dadurch, dass sie schon den ganzen Tag am Trainieren waren, hatte er aber vor lauter Übermüdung vergessen, das Sicherungsseil an seinem Klettergurt zu befestigen. Ein verheerender Fehler.



«Oben angekommen, liess ich aus Gewohnheit einfach los»

«Probiere nie übermüdet verrückte Sachen aus»

«Völlig selbstsicher liess ich, als ich oben angekommen war, los.» Er wartete darauf, dass sein Fall von der Sicherung abgebremst würde, doch «ich fiel immer nur schneller». Zum Glück macht der 27-Jährige seit 12 Jahren Parkour: «Deswegen gelang es mir, mich in der Luft abzudrehen und mich auf eine Notlandung vorzubereiten.»Angesichts des tiefen Falls hätte es für Christian viel übler kommen können. Bei ihm wurden «nur» eine leichte Gehirnerschütterung sowie ein geprellter Ellbogen festgestellt.

Aus dem einigermassen glimpflich ausgegangenen Unfall hat er aber zwei wichtige Lehren gezogen: «Man sollte nie übermüdet verrückte Sachen ausprobieren und immer zweimal die Sicherung überprüfen.»

Wir hoffen, dass der Kandidat mit seinem Team Fusion für die zweite Staffel von «Ninja Warrior Germany» wieder topfit ist, und wünschen ihm gute Besserung!