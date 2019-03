Paula, pack deine Koffer – du bist dabei!

Paula, die Niederländerin, die im Moment in Neuseeland arbeitet, ist die dritte bekannte Yuujou-Gewinnerin nach Panos aus Zypern und Jed aus Südafrika. Sie hat sich gegen 30'000 Bewerber aus 167 Ländern durchgesetzt und darf im April in das wohl grösste Abenteuer ihres Lebens starten.



Das Yuujou-Abenteuer

Wenn du das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen willst, kannst du das auf 20min.ch und auf Social Media. Hier gehts zu den



20 Minuten ist Medienpartner von Yuujou. Wenn du das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen willst, kannst du das auf 20min.ch und auf Social Media. Hier gehts zu den Youtube -, Instagram -, Twitter - und Facebook -Accounts.20 Minuten ist Medienpartner von Yuujou.

«Yuujou« ist Japanisch und bedeutet «Freundschaft» – und genau darum geht es. Sechs Leute werden in Zweierteams von Berlin Richtung Tokio aufbrechen, in entgegengesetzte Richtung und ohne klare Route. Es gibt nur eine Regel: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Eine Reise entlang einer weltweiten Freundschaftskette also.

Wenn sich nach 100 Tagen alle in Japan treffen, ist das Experiment geglückt: in einer Zeit der absoluten virtuellen Vernetzung die reale Vernetzung von Menschen aus aller Welt zu erreichen.

Das ist die Idee und der Wunsch von Corinne und Yvonne Eisenring. Die beiden Schwestern – Erstere preisgekrönte SRF-Journalistin, Letztere Bestsellerautorin und digitale Nomadin – haben bei der Umsetzung prominente Unterstützung: Galaxus- und Digitec-Gründer Oliver Herren entwickelt und realisiert mit ihnen das internationale Grossprojekt.

Die Reise ist für die Auserwählten kostenlos

Herren fungiert als Produzent und Investor: «Ich war sofort von Corinnes und Yvonnes Idee begeistert. Ich selber hegte schon lange die Vision, ein innovatives Onlineprojekt zu realisieren, das relevante Geschichten authentisch erzählt und ein Zeichen gegen die unsägliche Flut von Negativmeldungen setzt.» Dank ihm ist es auch möglich, dass sich die Teilnehmer keine Sorgen um die Finanzierung der hunderttägigen Reise machen müssen. Das Abenteuer ist für die Auserwählten kostenlos.

Yvonne Eisenring wird nach der Reise ein Buch über ihre Erlebnisse schreiben: «Seit drei Jahren verbringe ich die Hälfte meiner Zeit im Ausland lebend oder auf Reisen. Aber Yuujou ist sicher das verrückteste Abenteuer, das ich je gewagt habe.» Zusätzlich werden ein Kunstbuch mit Fotografien der Menschen, die die Kandidaten während der Yuujou-Reise treffen, und ein Dokumentarfilm über das Abenteuer erscheinen.

Hier zeigt uns Paula ihr Leben in Neuseeland . (Video: Yuujou)



(lia)