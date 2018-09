Herman geniesst die von Studis bezahlten Ferien

Vor knapp drei Monaten berichteten wir über die herzliche Aktion von Studenten der Universität Bristol. Mit einem Facebook-Aufruf hatten sie Geld für Putzmann Herman gesammelt, damit der sympathische Jamaikaner endlich die Familie in seiner Heimat besuchen und sich eine wohlverdiente Auszeit gönnen kann. Das Video seiner rührenden Reaktion ging um die Welt.



Nun war es endlich so weit! Hermann hat die Reise nach Jamaika angetreten und es sich zusammen mit seiner Frau Denise in einem Fünf-Sterne-Hotel gutgehen lassen, wie die Bristol-Studis auf ihrer Facebook-Seite berichten. Die Grüsse, die Herman aus seiner Heimat schickt, siehst du oben in der Bildstrecke.

(sto)