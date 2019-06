So verrückt hat sich ein Paar kennen gelernt

Glaubst du ans Schicksal oder nicht? Egal! Die laut ihm «vollständig wahre» Geschichte, die User «sixthformpoet» auf Twitter geteilt hat, wird auch bei dir für Gänsehaut sorgen. Und zwar erzählt er, wie er seine Frau kennen gelernt hat.

«Mein Vater starb», beginnt er seine Story. «Ein klassischer Start einer lustigen Geschichte.» Er sei in einem kleinen Dorf in Sussex, England, beerdigt worden. «Wir standen uns sehr nahe, deshalb habe ich sein Grab sehr oft besucht.» Das mache er immer noch. «Keine Angst, es wird noch lustiger», verspricht er.

ONE



My dad died. Classic start to a funny story. He was buried in a small village in Sussex. I was really close to my dad so I visited his grave a lot. I still do. [DON’T WORRY, IT GETS FUNNIER.]