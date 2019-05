Team West erkundet die Stadt der Liebe

In der dritten Reisewoche des Yuujou-Abenteuers machen Yvonne und Panos Paris unsicher. Während Yvonne sogar mal ein paar Monate in der französischen Hauptstadt gelebt hat, ist es für den aufgeregten Panos der erste Besuch.



Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Wer lieber zuhause bleiben will, kann das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen. Hier gehts zum



Sie erkunden gemeinsam die touristischen Hauptattraktionen und übernehmen sogar überraschend Statistenrollen in einem Musikvideo. Nach drei Wochen reisen zeigt sich aber auch bei Team West, dass es sehr intensiv ist, wenn man so viel Zeit zusammen verbringt. Panos und Yvonne erzählen im Video deshalb auch davon, was sie aneinander nervt.

Am Ende schickt ihre Gastgeberin – Pipa – sie weiter nach Lyon. Dort treffen die beiden Reisenden endlich Jed, den dritten der Reisegruppe. Team East hingegen reiste von Wien nach Budapest und ist mittlerweile in einem kleinen Dörfchen namens Bled in der Solwakei angekommen. Die Wogen haben sich nach ihrem ersten grossen Streit in der letzten Woche etwas geglättet.

Was die Yuujou-Reisenden in der dritten Woche sonst noch erlebt haben, siehst du im Video.

(lia)