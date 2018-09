Todkranker Brody (2) feiert schon Weihnachten

In etwas mehr als drei Monaten ist Weihnachten. Der zweijährige Brody liebt die bunten Lichter, die üppige Dekoration und natürlich die Geschenke. Doch die kommenden Weihnachten wird er wohl nicht mehr erleben, vor wenigen Monaten stellten Ärzte eine erschütternde Diagnose: Brody hat gleich vier Gehirntumore. Heilung ausgeschlossen. Er hat nur noch wenige Monate zu leben.



Nach dem Schock rückte die Familie Allen noch enger zusammen. Sie wollen es ihrem Liebling nochmal so schön wie möglich machen, wie CBS News berichtet. Unter anderem soll ein letztes gemeinsames Weihnachtsfest her. Also begannen sie, das Haus für Brody zu schmücken. Dazu baten sie auch Nachbarn um Hilfe und machten einen Aufruf auf Facebook. Was dann folgte, ist ein vorweihnachtliches Märchen.

Hilfe aus dem ganzem Land

Brodys Eltern wurden mit Deko-Artikeln überschüttet. Die Hilfsbereitschaft war unfassbar. Aber das war nur der Anfang. Die Nachbarschaft fing ebenfalls damit an, die Häuser zu schmücken. Immer mehr Wohnungen in dem kleinen Vorort von Cincinnati warfen sich in Weihnachtsschale. Es folgten andere Stadtteile, und mittlerweile bekommt Brody Zuschriften aus dem ganzen Land. Weihnachtsgrüsse, Bilder von festlich geschmückten Häusern oder von Weihnachtsbäumen – unzählige Menschen machen dem todkranken Jungen eine letzte Freude.

Die Familie hat sogar eine eigene Facebook-Seite eingerichtet, auf der man Brody Fotos und Grüsse schicken kann. Diese findet du hier.

