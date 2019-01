Was hast du als Kind Dummes angestellt?

Twitter-Userin @MotherOfDoggons entlockte mit ihrem Tweet der Twitter-Gemeinde herrliche Anekdoten zu kindlichen Dummheiten. Glücklicherweise überstanden alle ihre Kindheit heil.

Auch sie. Obwohl sie als Vierjährige fast ertrunken wäre, nachdem sie mit Flossen ins Wasser gesprungen war, weil sie gedacht hatte, sie könne damit auf dem Wasser laufen.

What’s the dumbest shit you ever did as a kid?



My shining moment was when I was like 4? I put floaties on my feet and jumped into a pool thinking I’d walk on water. I almost drowned.