Was hast du aus Eifersucht schon angestellt?

Die Meinungen zu Lady Gagas und Bradley Coopers Auftritt an der Oscar-Verleihung gehen auseinander: «Das sind doch eh nur Schauspieler, das ist ihr Job», so die einen. «Trotzdem, wenn ich Irina wäre, wäre ich so was von sauer!», sagen andere. Menschen gehen auf unterschiedliche Weise mit Eifersucht um. Wie sieht es bei dir aus? Bist du eifersüchtig? Und sind aus lauter Eifersucht schon mal die Pferde mit dir durchgegangen?

Umfrage Bist du eifersüchtig? Ja, sehr.

Ein wenig.

Nein, überhaupt nicht.



Leserin Mina (26) erzählt: «Mein Freund bekam eine Rolle in einem Kurzfilm, in welcher er in einem Auto seine Schauspielfreundin hätte küssen müssen. Ich überliess ihm die Entscheidung, habe ihm jedoch klargemacht, dass er nach dem Kuss nie mehr bei mir anzutanzen brauche. Er hat dann eine Nebenrolle bekommen.»

Wie weit ging deine Eifersucht? Erzähl uns, wozu sie dich schon getrieben hat!

