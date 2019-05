Verrate uns dein grösstes Geheimnis!

Reddit-Nutzer «Carrieuhome» schreibt: «Ich habe versehentlich den Goldfisch meiner besten Freundin getötet, als ich in den Ferien auf ihn hätte aufpassen sollen. Aus Angst habe ich ihn durch einen anderen Goldfisch ersetzt, der dem alten überhaupt nicht ähnlich sah. Jedem, der behauptete, dass das nicht derselbe Fisch sei, antwortete ich, er sei verrückt.»



Und «FaultySky» erzählt. «Als ich sieben Jahre alt war, lieh ich mir einen Haufen Bücher aus der Bibliothek. Drei Jahre später fand ich sie in meinem Zimmer wieder. Mein 10-jähriges Gehirn war überzeugt davon, dass mich die Polizei deswegen verfolgen würde, und hat sie an einem Ort versteckt, an dem man sie niemals finden würde. Ich glaube, sie sind heute noch auf dem Dachboden im Haus meiner Eltern.»

