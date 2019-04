Welches Bild haben Leute von deinem Job?

Geburtstagsparty eines Freundes. Du lernst neue Leute kennen. Unweigerlich taucht die Frage auf: «Und du so? Was arbeitest (oder studierst) du?»



Höflich, wie du bist, antwortest du und gibst an, dass du Informatiker bist. Nicht selten begegnest du genau dann den immer gleichen Floskeln: «Ach so. Mein PC hatte kürzlich Probleme. Könntest du dir das mal anschauen?» oder «ich hätte da so eine Idee für eine App und ...».

Dir bleibt nur das Rollen mit den Augen. Kennst du solche Situationen und hast vielleicht sogar eine humorvolle Antwort auf diese Standardfragen parat? Erzähl sie uns.

(eva)