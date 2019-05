Diese Stresstherapie ist «besser als Sex»

Arbeiten, lernen, Freunde treffen und sich dabei noch gesund ernähren? Das kann richtig stressig sein. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, um mich zu entspannen. Nein, nicht mal auf dem Yogamättli konnte ich meine innere Ruhe wiederfinden.

Umfrage Was hilft dir beim Umgang mit Stress? Mit Freunden weggehen und mich ablenken.

Joggen gehen oder allgemein Sport.

Alkohol.

Ich bin nicht gestresst.



Deshalb habe ich mich auf den Weg nach La Chaux-de-Fonds gemacht, um am Demolition Day einmal richtig die Sau rauszulassen. Was ich dort genau gemacht habe und ob es was gebracht hat, siehst du im Video.

Wie gehst du mit Stress um? Schreib deinen besten Tipp in die Kommentarspalte!

