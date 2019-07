Kubalik, Scherwey oder Ambühl?

Anlässlich der Swiss Ice Hockey Awards am 2. August in Bern wird bereits zum elften Mal der Most Popular Player (MPP) ausgezeichnet – der beliebteste Spieler der vergangenen Saison. Es handelt sich dabei um eine reine Publikumswahl und ist somit der einzige zu vergebene Award, bei dem die Fans das Sagen haben. 20 Minuten führt die Wahl als offizieller Medienpartner der National League exklusiv durch.

Im letzten Jahr konnte zu seinem Karrieren-Abschluss ZSC- und Nati-Legende Mathias Seger die begehrte Trophäe gewinnen. Dieser steht nach seinem Rücktritt 2018 in diesem Sommer natürlich nicht mehr zur Auswahl.

Von 36 auf Zwölf auf Drei

Nominiert wurden in der ersten Wahlphase 36 Spieler, pro National-League-Verein jeweils drei. Diese wurden in einer Vorselektion von den Redaktionen von 20 Minuten, 20 Minutes und 20 Minuti festgelegt. In der vorletzten Woche haben die Leserinnen und Leser dann ein erstes Mal gerichtet und mit ihren Stimmen die zwölf Halbfinalisten bestimmt.

Namentlich waren dies: Dominik Kubalik (Ambri), Tristan Scherwey (Bern), Simon Moser (Bern), Toni Rajala (Biel), Andres Ambühl (Davos), Enzo Corvi (Davos), Julien Sprunger (Fribourg), Killian Mottet (Fribourg), Arnaud Jacquemet (Servette), Christoph Bertschy (Lausanne), Raphael Diaz (Zug) und Lino Martschini (Zug).

Vom vergangenen Montag bis Samstag haben sich unsere Leserinnen und Leser erneut eifrig ins Zeug gelegt und die drei Finalisten bestimmt. Es setzten sich Dominik Kubalik, Tristan Scherwey und Andres Ambühl durch. Und dies mit deutlichem Abstand. Der viertplatzierte Toni Rajala hatte einen Rückstand von 256 Stimmen auf die Top 3.

So gehts

Doch jetzt geht es erst richtig los, jetzt geht es um die Wurst. Wer wird MPP 2019? Ambris tschechischer Spektakelstürmer Kubalik, der Topskorer der vergangenen Regular Season? Oder Scherwey, der bereits 2016 im Final stand, aber letztlich hinter dem damaligen Sieger Ambühl Zweiter wurde. Oder Scherweys Nati-Kollege Ambühl, der die Trophäe bereits vier Mal (2014 - 2017) gewinnen konnte, aber im letzten Jahr Seger den Vorzug lassen musste? Jede Stimme zählt!

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Bestimmen Sie mit, wer am 2. August an den Swiss Ice Hockey Awards in Bern ausgezeichnet werden soll. Dominik Kubalik, Tristan Scherwey oder Andres Ambühl? Die Wahl läuft bis Donnerstag, 25. Juli, um Mitternacht



Eishockey

(mal)