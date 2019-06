Wie Jen einem Autisten hilft, bewegt die Welt

«Ich möchte etwas unglaublich Besonderes mit euch teilen», beginnt Lenore Koppelman, die Mutter des autistischen Ralph, ihren Facebook-Post, der tausendfach gelikt und geteilt wurde.

Doch bevor sie die Geschichte erzählt, beschreibt sie ihren Sohn: «So wundervoll, liebend und intelligent Ralph ist, manchmal hat er mit sich zu kämpfen (tun wir das nicht alle?). Und wenn er am stärksten mit sich kämpft, kann er etwas bekommen, was als ‹autistischer Zusammenbruch› bekannt ist.»

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen kindlichen Wutanfall sei es bei Ralph ein Schrei nach Hilfe, weil er seine Gefühle in solchen Momenten nicht selbstständig regulieren könne, schreibt Lenore. Einen solchen Zusammenbruch habe Ralph auch kürzlich im Universal-Freizeitpark in Orlando, Florida, gehabt.

Weil ausgerechnet seine Lieblingsattraktion – die Spiderman-Bahn – ein Problem hatte, musste die Familie kurz vor dem Ziel umkehren. Zu viel für den kleinen Ralph. Er legte sich mitten im Wartebereich auf den Boden und begann zu schreien und zu weinen. Lenore und ihr Mann konnten nichts dagegen tun.

«Sie legte sich zu ihm auf den Boden und half ihm, sich zu beruhigen»

Doch Jen, eine Mitarbeiterin des Freizeitparks, wusste genau, was sie machen musste. «Sie legte sich zu ihm auf den Boden und während er sich ausheulte, half sie ihm, sich zu beruhigen», schreibt die Mutter. Mehrere Minuten habe Jen mit ihm auf dem Boden verbracht, bis es Ralph besser ging. Danach habe er sich noch etwas aus dem Souvenir-Shop aussuchen dürfen.

Weiter beschreibt Mami Lenore, wie unglaublich dankbar sie sei. Auch gegenüber den Leuten, die ihre Mitarbeiter so gut auf solche Situationen vorbereitet haben. «Meine Familie und ich danken euch von ganzem Herzen.» Ein extra dickes Dankeschön richtet sie schliesslich an Heldin Jen: «Wir lieben dich am meisten.»





