So bereitet sich Sämi auf sein erstes Date vor

Die Haare stylen, das richtige Outfit aussuchen und nicht zuletzt mit der Anspannung klarkommen – sein allererstes Date macht Sämi ziemlich nervös. Gerade deshalb bereitet er sich besonders gut darauf vor. Doch dann kommt alles ganz anders.

Samuel Walder ist 18-jährig und Student. Der Zürcher Oberländer probiert im Video-Format «Mis erschte Mal» Sachen aus, die in der Jugend und vor allem mit der Volljährigkeit zum ersten Mal passieren. Wie Dating, Partys, Verantwortungen und Autofahren.

Sämi wäre jedoch nicht Sämi, wenn er einfach so aufgeben würde. Er weint sich in den Schlaf, er leckt seine Wunden, doch dann steht er auf, klopft sich den Staub von der Hose und erobert die Damenwelt! Oder so.

Die nächste Folge von «Mis erschte Mal» gibts am kommenden Donnerstag!





(mua)