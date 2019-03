Schweizer Katzenleitern begeistern die Welt

Als die Grafikdesignerin und Fotografin Brigitte Schuster damit beginnt, Katzenleitern in Bern abzulichten, hat sie nie und nimmer mit einem solchen Hype um ihre Bilder gerechnet. Offensichtlich bewegt und interessiert das Thema bis weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus.

Die Grafikdesigerin Brigitte Schuster bringt ihr neues Buch «Swiss Cat Ladders» im Herbst 2019 heraus. In ihrer Freizeit ist sie in Bern unterwegs und entdeckt gerne neue Kaffeehäuser. (Bild: Andrea Wullimann) Die Grafikdesigerin Brigitte Schuster bringt ihr neues Buch «Swiss Cat Ladders» im Herbst 2019 heraus. In ihrer Freizeit ist sie in Bern unterwegs und entdeckt gerne neue Kaffeehäuser. (Bild: Andrea Wullimann)

Community-Push

Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»!



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»! Hier kannst du den Push installieren (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook und Instagram

Denn die etwas anderen Catwalk-Bilder wurden unter anderem in den englischsprachigen Online-Magazinen Bored Panda und The Guardian abgefeiert und erreichten so ein Millionenpublikum. Die Berichterstattung zog sich dann wie ein Lauffeuer quer durch Europa.

Bern, die Stadt der Catwalks

Doch wie kommt die gebürtige Bayerin überhaupt auf die Idee, Schweizer Katzenleitern zu fotografieren? Alles habe vor fünf Jahren begonnen, als die Grafikdesignerin von St. Gallen nach Bern gezogen sei, erzählt sie. «Mir sind die ganzen Katzenleitern in der Stadt sofort aufgefallen!» In ihrer Heimat gebe es solche zwar auch, aber niemals so viele wie in der Schweiz, insbesondere in Bern.

Die grosse Anzahl und die unterschiedlichen Designs der Leitern zogen Brigitte in ihren Bann, weshalb sie anfing, sie auf ihren Streifzügen durch die Berner Strassen zu fotografieren. «Die Katzenleitern reichen von schicken Wendeltreppen über einfache Hühnerleitern bis hin zu kreativen Konstruktionen, die über Bäume oder Vordächer führen.»

Katzenleiter als Liebesbeweis

Für Brigitte sind die Leitern aber nicht nur aus architektonischer Sicht spannend, sondern auch, «weil sie viel über die Beziehung zwischen Mensch und Büsi aussagen». Einige Halter würden sogar Sicherheitsnetze spannen, damit die Katze weich falle, falls sie in die Tiefe stürzen sollte. Andere würden mit zusätzlichen Leisten auf der Leiter für mehr Halt sorgen, sodass die Mieze auch bei Regen sicher unterwegs ist.

Die hohe Anzahl Katzenleitern zeige zudem, dass die Vierbeiner bei uns in der Kultur einen hohen Stellenwert hätten. Schliesslich erfordere der Bau einer Katzenleiter eine gewisse Kreativität und Einsatz. Die Schweizer scheinen ihrer Meinung nach ein extragrosses Herz für ihre Büsi zu haben.

Brigittes Dokumentation der Berner Katzenleitern ist ab Herbst 2019 auch als Buch erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vorbestellung findest du hier!