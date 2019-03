Wir helfen dir beim Frühjahrsputz!

Im letzen Jahr hat sich so einiges in der Wohnung angesammelt: Die Garderobe hält dem Gewicht deiner Winterjacken kaum stand und Wollpullover quellen aus den Schränken. Zeit, mal wieder auszumisten und die Wohnung sauber zu machen! Doch du kannst dir bei dem Wetter Besseres vorstellen, als Fenster zu putzen oder abzustauben? Wir greifen dir unter die Arme!



Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Laura knows better» oder Neuigkeiten und virale Storys aus dem Netz verpassen?



Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Gewinne jetzt ein einmonatiges Putz-Abo (einmal pro Woche für drei Stunden) im Wert von circa 450 Franken, um deine Wohnung wieder mal so richtig auf Vordermann zu bringen. Was du dafür tun musst?

Zeig uns, dass dir etwas an einem sauberen Zuhause liegt! Du hast eine spezielle Aufräum-Methode und sortierst deine Socken nach Regenbogenfarben? Schick uns ein Foto! Oder du hast deine Küche mal blitzblank geputzt und hast Vorher-nachher-Bilder? Her damit!

Die jeweiligen Leserbilder treten in einem Voting gegeneinander an. Solltest du gewinnen, staubst du das einmonatige Putzabo von Helpling.ch ab. Mitmachen kannst du via Formular-Button unter diesem Text.



Einsendeschluss ist Sonntag, 7. April 2019, um 23.59 Uhr.

(mua)