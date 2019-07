10-Tage-Roadtrip durch den Süden der USA

Die Reisenden haben noch zwei Wochen Zeit, um nach Japan zu kommen, und das Experiment erfolgreich zu beenden. Gelingt es ihnen, die Freundschaftskette rund um die Welt zu schliessen?



Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Wer lieber zuhause bleiben will, kann das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen. Hier gehts zum



Yvonne, Panos und Jed wurden von Pattie in Austin, Texas, zu ihrer Freundin Line nach Berkeley, Kalifornien, geschickt. Zehn Tage fährt Team West deshalb mit dem Auto durch die US-Südstaaten, campiert und macht immer wieder Halt in atemberaubenden Nationalparks – so auch im White Sands National Monument und im Valley of Fire State Park.

Team Ost ist derzeit in China, nicht auf dem Festland, sondern auf der Inselprovinz Hainan. Mit ihrem Host Mike geniessen sie das Strandleben, für welches die Insel bekannt ist. Paula, Renata und Joey probieren auch allerlei spezielle Speisen, denn sie wissen nie, was sie bestellen, weil sie einfach auf die chinesischen Zeichen in der Menükarte tippen.

Was die Yuujou-Reisenden in der zwölften Woche sonst noch erlebt haben, siehst du im Video.



(sto)