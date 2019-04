Ein Team war in Zürich, das andere hat Streit

In der zweiten Yuujou-Reisewoche ist einiges geschehen. Team East wurde von Berlin nach Benediktbeuern, ein beschauliches Dorf in der Nähe von München, und anschliessend nach Wien geschickt und ist mittlerweile in Budapest angekommen.



Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Wer lieber zuhause bleiben will, kann das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen.



Der Gastgeber von Team West hat die Gruppe von Hamburg nach Zürich, in die Heimatstadt von Yvonne, geschickt. Ihr Reisekollege Panos aus Zypern war das erste Mal in der Schweiz und ist begeistert. Nun sind die beiden in Paris, wo hoffentlich endlich auch der Südafrikaner Jed dazustossen kann.

Dass die Teams nicht gemeinsam starten konnten, erschwert leider die Gruppendynamik zusätzlich. Team East hatte bereits den ersten grösseren Streit. John, der wegen der Visa-Probleme erst nach dem Workshop aus Indien anreisen konnte, fühlte sich nicht richtig in die Gruppe integriert, und die anderen beiden ärgerten sich darüber, dass er sich nicht genug einbringe.

Was die Yuujou-Reisenden in der zweiten Woche sonst noch erlebt haben, siehst du im Video.

