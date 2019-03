Jed aus Durban surft in die Top 10 von Yuujou

30'000 Leute aus 167 Ländern haben sich für das Yuujou-Abenteuer beworben und wollen mit Yvonne Eisenring um die Welt reisen. Nun reist die Bestsellerautorin gemeinsam mit ihrer Schwester Corinne einen ganzen Monat rund um die Welt, um die Finalisten persönlich kennenzulernen.

Das Yuujou-Abenteuer

Mit einer aussergewöhnlichen Reise will Yuujou die reale Vernetzung der Menschen aufzeigen. Dafür reisen zwei Teams bestehend aus je drei Reisenden im April in Berlin in entgegengesetzte Richtungen los. Sie haben 100 Tage Zeit, um nach Japan zu kommen. Eine klare Route gibt es nicht. Denn die Yuujou-Regel besagt: Der nächste Stopp muss bei einem Freund des aktuellen Gastgebers sein. Treffen sich die beiden Teams am Ende der Reise wieder, ist eine Freundschaftskette um die ganze Welt geschmiedet.



Wer lieber zuhause bleiben will, kann das Abenteuer der Reisenden virtuell in Echtzeit verfolgen. Hier gehts zu den



Diese erfahren allerdings erst, dass sie in den Top 10 sind, wenn Yvonne plötzlich vor der Tür steht. Als Erste durfte sich Rosanna aus Toronto freuen, dann Maxime aus Québec und Joey aus Tampa. Danach wurden Daphne in Haiti, Renata in Rio de

Janeiro und Panos in Limassol überrascht. Nun stehen auch die letzten vier Finalisten fest.

7. Stopp: Durban, Südafrika

Yvonne Eisenring fliegt in den Süden nach Südafrika. In der Küstenstadt Durban lebt Jed. Der 28-jährige Fotograf und Filmemacher nimmt die beiden Schwestern mit an den Strand, wo er jeden Tag morgens um 5 Uhr surfen geht. «Er wollte mir das Surfen beibringen, aber in ein paar Stunden hätte ich bestimmt noch keine Welle erwischt, ich hätte mir höchstens noch irgendetwas gebrochen», sagt Yvonne und winkt ab. Dafür begleitet sie ihn auf einer Wanderung durch den Regenwald.

8. Stopp: Johannesburg, Südafrika

Der nächste Kandidat traut seinen Augen kaum, als er Yvonne beim Eingang seines Fitnesscenters auf ihn warten sieht. Nyiko (31) springt vor Freude in die Luft und umarmt nicht nur Yvonne, sondern auch gleich eine Säule. Er nimmt die Schwestern mit nach Soweto, wo Nelson Mandela lebte.

9. Stopp: Queenstown, Neuseeland

Paula hatte keine Ahnung, als ihre Mitbewohnerin, die vorher vom Yuujou-Team eingeweiht worden war, ihr ein Video auf dem Laptop zeigte. Plötzlich erscheint Yvonne Eisenring auf ihrem Bildschirm und gratuliert ihr. «Es wäre unverantwortlich gewesen, nur für ein oder zwei Tage nach Neuseeland zu fliegen», erklärt die Leiterin des Projektes, Corinne Eisenring, «also haben wir uns für diesen Weg entschieden, um die Top-10-Neuigkeiten zu überbringen.» Paula (30) zeigt ihr Leben auf der Schafsfarm in einem Video.

10. Stopp: Chennai, Indien

Die Adresse des letzten Kandidaten findet Yvonne Eisenring nicht auf Anhieb: «Auf Google Maps war sie unauffindbar. Nur dank der Hilfe von Einwohnern habe ich Johns Wohnung gefunden.» Der 24-jährige Ingenieur trommelt sofort seine Freunde zusammen, die allesamt am nächsten Tag blaumachen, um mit dem Yuujou-Team einen Tag verbringen zu können.

Nächste Woche erfahren die glücklichen Gewinner endlich, wer mit auf das grosse Yuujou-Reiseabenteuer darf. Wer dabei ist und wie die Fünf reagieren, erfährst du hier bei uns.

(lia)