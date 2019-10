Und wie sehen deine alten Elektrogeräte so aus?

Lade hier dein Bild hoch! (funktioniert nur auf der App)

Zum 25-jährigen Bestehen plant der Recyclingverband Swico unter dem Motto «Recycle Like This» eine Kampagne zum internationalen E-Waste-Day. Schweizer Nutzer sollen am 14. Oktober ihre alten Smartphones und anderen E-Schrott zurückbringen. Bei der Sammelaktion in Zürich, Bern und Basel sind auch mehrere Influencer, etwa Baschi, Gabirano, Anja Zeidler, Patti Basler, Karen Fleischmann, Rash Jr und Anna Smith vor Ort. Die Aktion läuft unter #RecycleLikeThis ab.

Das Rücknahmesystem für Altgeräte ist selbsttragend und basiert auf der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG), die seit dem Jahr 1994 erhoben wird. Für ein Handy müssen Kunden eine vRG von 10 Rappen bezahlen. Hast auch du alte Geräte gebunkert, die du abgeben willst? Zeig sie uns.



Falls du noch ein kultiges Motorola DynaTAC herumliegen hast, kannst du versuchen, es teuer auf Ricardo zu verkaufen. Besser ist es aber, wenn du es wie alle nicht mehr gebrauchten Elektrogeräte dem Recycling zuführst. Ausrangierte Technik kann kostenlos bei jeder Verkaufsstelle abgegeben werden. (Foto: iStock)

(tob)