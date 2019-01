Was hast du selbst gestrickt? Zeigs uns!

Die Aktion #vollpersönlich will auf liebevolle Art auf das Thema Demenz aufmerksam machen: Mit vielen selbstgestrickten Cupholdern von Unterstützern! Diese werden ab dem 22. Januar 2019 für kurze Zeit in Bäckereien und Confiserien in der ganzen Schweiz abgegeben.Alle weiteren Infos und die Strickanleitung gibts auf Memo-Info.ch