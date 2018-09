Wie kann man nur so eiskalt sein?

Dass Tiere kein Spielzeug sind, sondern eine tiefe Bindung zu ihren Haltern empfinden, sollte klar sein. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die die Verantwortung gegenüber ihren Vierbeinern auf die einfachste Weise abgeben möchten. Wie in diesem Video, das in Kolumbien aufgenommen wurde: Ein Paar versucht anscheinend, seinen Hund auszusetzen und mit dem Motorrad davonzufahren.

Doch das treue Fellknäuel lässt sich nicht so leicht abschütteln. Was zunächst nach einem Spiel aussieht, stellt sich als bitterer Ernst heraus – denn der Hund versucht in seiner Verzweiflung aufs Mofa zu springen. Dabei bringt er im dichten Verkehr nicht nur sich selbst, sondern auch die übrigen Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Wie die Geschichte ausgegangen ist, ist uns leider nicht bekannt. Wir hoffen jedoch, dass der zurückgelassene Vierbeiner ein sicheres Zuhause gefunden hat, bei Menschen, die sich liebevoll um ihn kümmern.

(mua)