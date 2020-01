Das ist eine schlechte Idee, Kleiner!

Phil ist Videomensch bei 20 Minuten und kein Fotograf (das sieht man an diesem miesen Selfie). Wenn er nicht gerade vergeblich versucht, mit schlechten Selbstbildnissen auf Insta Follower zu gewinnen, hört er Krachmusik und guckt sich den ganzen Tag im Internet seltsame Videos an. Und weil er so gerne Stromgitarren-Sound hört, gibts diesmal ein Hard-Rock-Fails-Spezial. Viel Spass!