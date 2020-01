Hier stürzt ein Smombie in den Abgrund

Phil ist Videomensch bei 20 Minuten und kein Fotograf (das sieht man an diesem miesen Selfie). Wenn er nicht gerade vergeblich versucht, mit schlechten Selbstbildnissen auf Insta Follower zu gewinnen, hört er Krachmusik und guckt sich den ganzen Tag im Internet seltsame Videos an. Das hebt seine Stimmung, denn so sieht er, dass auch andere Menschen immer wieder versagen. Und aus den skurrilsten Online-Clips bastelt er jede Woche «Phils Fails», die er dir jedes Wochenende präsentiert. Viel Spass!