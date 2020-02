Sie legen sich wieder auf die Schnauze

Nun schau sich einer das an: Von Video-Phil gibts sogar einigermassen vernünftige Fotos. Zwar nur farblose, aber das passt ja irgendwie auch zu ihm.Wie auch immer: Phil «arbeitet», obwohl er nur komische Videos im Netz guckt, noch immer in der Videoabteilung von 20 Minuten. Und damit sein Lohn ein ganz klein wenig gerechtfertigt ist, bastelt er dir aus den besten Clips die Fails der Woche zusammen. Die präsentiert er dir hier als «Phils Fails». In dem Sinne: Viel Vergügen!